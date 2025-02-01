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Регион
1 февраля, 13:46

«Хочется чаще гулять»: Челябинский губернатор поможет обратившемуся к Путину мальчику

Челябинский губернатор Текслер поможет ребёнку со СМА, который обратился к Путину

Алексей Текслер. Обложка © Пресс-служба правительства Челябинской области / Наиль Фаттахов

Алексей Текслер. Обложка © Пресс-служба правительства Челябинской области / Наиль Фаттахов

Губернатор Челябинской Алексей Текслер взял под контроль и распорядился помочь 12-летнему Мирону из Чебаркуля, который обратился к президенту России Владимиру Путину. Ребёнок, страдающий спинальной мышечной атрофией (СМА), попросил главу государства посодействовать в установке пандуса, который позволит ему выезжать на улицу на коляске.

«Часто не получается выходить, я понимаю, но мне так хочется чаще гулять, социализироваться!», — написал Мирон президенту.

Текслер отреагировал на обращение маленького жителя региона, сообщает РИА «ФедералПресс». Губернатор отправил в Чебаркуль своих заместителей, чтобы на месте изучили ситуацию и помогли ребёнку.

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Борис Эльфанд
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