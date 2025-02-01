«Хочется чаще гулять»: Челябинский губернатор поможет обратившемуся к Путину мальчику
Челябинский губернатор Текслер поможет ребёнку со СМА, который обратился к Путину
Алексей Текслер. Обложка © Пресс-служба правительства Челябинской области / Наиль Фаттахов
Губернатор Челябинской Алексей Текслер взял под контроль и распорядился помочь 12-летнему Мирону из Чебаркуля, который обратился к президенту России Владимиру Путину. Ребёнок, страдающий спинальной мышечной атрофией (СМА), попросил главу государства посодействовать в установке пандуса, который позволит ему выезжать на улицу на коляске.
«Часто не получается выходить, я понимаю, но мне так хочется чаще гулять, социализироваться!», — написал Мирон президенту.
Текслер отреагировал на обращение маленького жителя региона, сообщает РИА «ФедералПресс». Губернатор отправил в Чебаркуль своих заместителей, чтобы на месте изучили ситуацию и помогли ребёнку.
Ранее Владимир Путин высоко оценил работу фонда «Круг добра», который помогает детям с тяжёлыми заболеваниями. В ходе беседы с главой организации, протоиереем Александром Ткаченко президент России подчеркнул, что профессиональная команда фонда с теплотой относится к своим подопечным и «всегда доходит до конкретной семьи и до конкретных детей».