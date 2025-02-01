«Хочется чаще гулять»: Челябинский губернатор поможет обратившемуся к Путину мальчику

Губернатор Челябинской Алексей Текслер взял под контроль и распорядился помочь 12-летнему Мирону из Чебаркуля, который обратился к президенту России Владимиру Путину. Ребёнок, страдающий спинальной мышечной атрофией (СМА), попросил главу государства посодействовать в установке пандуса, который позволит ему выезжать на улицу на коляске.

«Часто не получается выходить, я понимаю, но мне так хочется чаще гулять, социализироваться!», — написал Мирон президенту.

Текслер отреагировал на обращение маленького жителя региона, сообщает РИА «ФедералПресс». Губернатор отправил в Чебаркуль своих заместителей, чтобы на месте изучили ситуацию и помогли ребёнку.