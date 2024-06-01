"Всё налажено должным образом": Путин высоко оценил работу детского фонда "Круг добра"

Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей провёл встречу с главой фонда помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко. В ходе беседы глава государства высоко оценил заслуги организации, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин на встрече с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Ткаченко. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Отец Александр, хочу вас поблагодарить за организацию работы фонда "Круг добра". Он работает эффективно, у вас хорошая команда очень профессиональных людей и людей, которые с душевной теплотой относятся к детям, нуждающимся в особой поддержке со стороны взрослых. Всё налажено должным образом, вы всегда доходите до конкретной семьи и до конкретных детей", — сказал российский лидер.

Протоиерей Ткаченко поблагодарил президента за высокую оценку достигнутых результатов, отметив, что нет ничего важнее жизни детей. Он также подарил главе государства альбом с историями детей, которым помог "Круг добра", и добавил, что на попечении фонда находятся 25 тысяч ребят. Путин в свою очередь пообещал дальнейшую поддержку работе фонда.