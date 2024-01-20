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20 января, 11:53

"Спасать мир": Глава фонда "Круг добра" поделился стратегией объединения на 2024 год

Глава фонда "Круг добра" Ткаченко анонсировал появление новых лекарств для детей

Россия стала ведущей страной по обеспечению лекарствами детей с орфанными заболеваниями. Председатель фонда "Круг добра" и председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам социального партнёрства, попечения и развитию инклюзивных практик отец Александр Ткаченко поделился планами по работе фонда на 2024 год в новом выпуске передачи "Дайте сказать!", добавив, что объединение "продолжит спасать мир".

Председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко заявил, что ожидаются новые лекарства, которые станут доступнее для детей с орфанными заболеваниями. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"Мы ожидаем новых лекарственных препаратов, которые сделаем доступными для российских детей. Это такая основная задача. Будем работать над совершенствованием механизмов взаимодействия с субъектами и с родителями", пояснил Ткаченко.

По его словам, специалисты будут продолжать рассказывать о работе фонда, о том, как он распоряжается выделенными средствами. Также специалисты объединения поделятся с обществом информацией: какой эффект имеется от лечения дорогостоящими лекарственными препаратами. Это всё — стратегические задачи, пояснил Ткаченко.

"Круг добра" может пополнить свой лекарственный перечень десятком новых препаратов
"Круг добра" может пополнить свой лекарственный перечень десятком новых препаратов

А ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин обещал семье Никиты из Костромской области рассмотреть вопрос с препаратом Elevidy. Семья попросила расширить возрастные рамки для использования указанного лекарства в связи с необходимостью лечения мышечной дистрофии у Никиты.

Обложка ©

VK / "Дайте сказать!"

Дарья Нарыкова
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