Путин пообещал семье мальчика Никиты рассмотреть вопрос с препаратом Elevidy

Президент России Владимир Путин пообещал родителям Никиты Мирошниченко из Костромской области, желание которого побывать в Эрмитаже он исполнил, рассмотреть вопрос расширения допустимого возраста для приёма препарата Elevidy. С соответствующей просьбой к главе государства в ходе телефонного разговора обратилась мама мальчика.

Путин обещал семье Никиты из Костромской области рассмотреть вопрос с Elevidy. Видео © LIFE

"В связи с диагнозом появилось лекарство, сейчас рассматривается на предмет расширения возрастных рамок для лечения мышечной дистрофии. Просим вас, чтобы вы помогли, чтобы "Круг добра" взял на рассмотрение этот препарат, если это возможно, то одобрил его", — сказала она.

Российский лидер попросил родителей передать просьбу через сопровождающих их людей. После этого он недолго побеседовал с отцом мальчика, а потом поздравил самого Никиту с наступающим Новым годом, пожелав успехов во всех начинаниях. К слову, в ответ ребёнок пожелал Путину побед.