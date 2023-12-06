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6 декабря, 12:05

"Круг добра" может пополнить свой лекарственный перечень десятком новых препаратов

Глава Фонда "Круг добра" Ткаченко анонсировал поступление ещё 10 препаратов

<p>Президент Владимир Путин во время посещения детского хосписа. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/59650/photos/57388" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент Владимир Путин во время посещения детского хосписа. Фото © Kremlin.ru

Фонд "Круг добра", который помогает детям с редкими и тяжёлыми заболеваниями, планирует пополнить свой лекарственный перечень десятью новыми препаратами. Об этом сообщил сообщил председатель фонда Александр Ткаченко на конференции в Общественной палате. Сумма закупок, по его словам, может составить до 40 миллиардов рублей.

"Мы ожидаем получение доказательств эффективности препаратов и их регистрации в разных странах. И после этого они будут вынесены на рассмотрение экспертного совета", пояснил Ткаченко.

На сегодняшний день в перечне фонда уже 88 заболеваний, для лечения которых закупается более 100 видов лекарственных препаратов. Помощь от "Круга добра" уже получили более 23 тысяч тяжелобольных детей.

"Круг добра" сможет помогать в лечении детей с ещё двумя тяжёлыми заболеваниями

"Круг добра" сможет помогать в лечении детей с ещё двумя тяжёлыми заболеваниями

Фонд "Круг добра" призван поддерживать детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкой (орфанной) природы. Указ о его создании подписал президент России Владимир Путин 5 января 2021 года. Работа фонда позволит обеспечить тысячи детей необходимым лечением, а также осуществить закупки дорогостоящих препаратов, которые пока ещё не зарегистрированы в России. Средства в "Круг добра" будут поступать за счёт повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год.

Ранее фонд "Круг добра" пригласил подопечных присоединиться к акции "Мечтай со мной", которую проводит "Движение первых". Этот проект исполняет мечты детей от шести до 17 лет с состоянием здоровья, угрожающим их жизни.

Алексей Берковиц
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