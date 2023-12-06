"Круг добра" может пополнить свой лекарственный перечень десятком новых препаратов

Фонд "Круг добра", который помогает детям с редкими и тяжёлыми заболеваниями, планирует пополнить свой лекарственный перечень десятью новыми препаратами. Об этом сообщил сообщил председатель фонда Александр Ткаченко на конференции в Общественной палате. Сумма закупок, по его словам, может составить до 40 миллиардов рублей.

"Мы ожидаем получение доказательств эффективности препаратов и их регистрации в разных странах. И после этого они будут вынесены на рассмотрение экспертного совета", — пояснил Ткаченко.

На сегодняшний день в перечне фонда уже 88 заболеваний, для лечения которых закупается более 100 видов лекарственных препаратов. Помощь от "Круга добра" уже получили более 23 тысяч тяжелобольных детей.

Фонд "Круг добра" призван поддерживать детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкой (орфанной) природы. Указ о его создании подписал президент России Владимир Путин 5 января 2021 года. Работа фонда позволит обеспечить тысячи детей необходимым лечением, а также осуществить закупки дорогостоящих препаратов, которые пока ещё не зарегистрированы в России. Средства в "Круг добра" будут поступать за счёт повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год.