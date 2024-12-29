Путин повысил выплаты всем ухаживающим за детьми-инвалидами

Выплаты для всех категорий лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами I группы с детства, увеличены до 10 тысяч рублей. Это предусмотрено новым указом президента России Владимира Путина. Документ также включает ежегодную индексацию этих выплат в соответствии с уровнями инфляции.

Ранее такая сумма была доступна только родителям детей-инвалидов и инвалидам I группы с детства, а также опекунам, которые не работали или трудились неполный рабочий день. Остальные ухаживающие лица получали лишь 1,2 тысячи рублей.

Теперь выплаты распространились на все категории ухаживающих. Однако согласно указу, необходимо будет подтвердить факт ухода за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами I группы с детства в порядке, который будет установлен правительством России.