В России стали чаще замораживать мертвецов в погоне за бессмертием
SHOT ПРОВЕРКА: Россияне стали замораживать себя на 30% чаще по сравнению с 2024
В погоне за вечной жизнью увеличился спрос на крионирование — заморозку умершего и сохранение тела при очень низкой температуре. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, россияне стали замораживать себя на 30% чаще по сравнению с 2024 годом.
Криокапсулы с жидким азотом. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Специалисты по крионированию обещают людям повторное воскрешение в будущем, когда технологии и медицина позволят осуществить это. До этих же пор тела будут хранить в жидком азоте в специальной криокапсуле, чтобы приостановить процесс разложения. Никаких гарантий нет, но желающие всё же находятся. В России пока что существует только одна компания, которая предоставляет подобную услугу.
Российские криохранилища. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Замораживание всего тела обойдётся в 3 800 000 рублей. Только мозга — от 1 800 000 рублей. Цены зависят от возраста умершего: чем старше будет покойник, тем дороже его обслуживать. Заключать договор сама компания советует ещё при жизни. Платёж разовый, дополнительно заносить средства в будущем не нужно.
Крионированию подвергают и любимых питомцев. Так, телеграм-канал сообщает, что в России уже заморозили 64 животных: 30 котов, 15 грызунов, 14 собак, 4 птицы и 1 рыбку. В будущем люди надеются оживить своих любимцев.
А тем временем учёные озвучили неутешительный прогноз в случае достижения бессмертия. По словам специалистов, в таком случае жизнь станет бременем. Учёные уточнили, что сначала якобы может появиться больше смысла, однако со временем желание отсутствие конца приведёт к истощению желаний и усталости от бесконечного существования. Кроме того, тело человека начнёт деградировать. Существование будет лишено смысла и цели, что приведёт к выгоранию.
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