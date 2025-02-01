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1 февраля, 12:32

В России стали чаще замораживать мертвецов в погоне за бессмертием

SHOT ПРОВЕРКА: Россияне стали замораживать себя на 30% чаще по сравнению с 2024

В погоне за вечной жизнью увеличился спрос на крионирование — заморозку умершего и сохранение тела при очень низкой температуре. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, россияне стали замораживать себя на 30% чаще по сравнению с 2024 годом.

Криокапсулы с жидким азотом. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Криокапсулы с жидким азотом. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Специалисты по крионированию обещают людям повторное воскрешение в будущем, когда технологии и медицина позволят осуществить это. До этих же пор тела будут хранить в жидком азоте в специальной криокапсуле, чтобы приостановить процесс разложения. Никаких гарантий нет, но желающие всё же находятся. В России пока что существует только одна компания, которая предоставляет подобную услугу.

Российские криохранилища. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Российские криохранилища. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Замораживание всего тела обойдётся в 3 800 000 рублей. Только мозга — от 1 800 000 рублей. Цены зависят от возраста умершего: чем старше будет покойник, тем дороже его обслуживать. Заключать договор сама компания советует ещё при жизни. Платёж разовый, дополнительно заносить средства в будущем не нужно.

Крионированию подвергают и любимых питомцев. Так, телеграм-канал сообщает, что в России уже заморозили 64 животных: 30 котов, 15 грызунов, 14 собак, 4 птицы и 1 рыбку. В будущем люди надеются оживить своих любимцев.

Как учёные продлевают молодость людям, пересаживая органы животных
Как учёные продлевают молодость людям, пересаживая органы животных

А тем временем учёные озвучили неутешительный прогноз в случае достижения бессмертия. По словам специалистов, в таком случае жизнь станет бременем. Учёные уточнили, что сначала якобы может появиться больше смысла, однако со временем желание отсутствие конца приведёт к истощению желаний и усталости от бесконечного существования. Кроме того, тело человека начнёт деградировать. Существование будет лишено смысла и цели, что приведёт к выгоранию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fer Gregory

Алена Пенчугина
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