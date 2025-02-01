В России стали чаще замораживать мертвецов в погоне за бессмертием

В погоне за вечной жизнью увеличился спрос на крионирование — заморозку умершего и сохранение тела при очень низкой температуре. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, россияне стали замораживать себя на 30% чаще по сравнению с 2024 годом.

Криокапсулы с жидким азотом. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Специалисты по крионированию обещают людям повторное воскрешение в будущем, когда технологии и медицина позволят осуществить это. До этих же пор тела будут хранить в жидком азоте в специальной криокапсуле, чтобы приостановить процесс разложения. Никаких гарантий нет, но желающие всё же находятся. В России пока что существует только одна компания, которая предоставляет подобную услугу.

Российские криохранилища. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Замораживание всего тела обойдётся в 3 800 000 рублей. Только мозга — от 1 800 000 рублей. Цены зависят от возраста умершего: чем старше будет покойник, тем дороже его обслуживать. Заключать договор сама компания советует ещё при жизни. Платёж разовый, дополнительно заносить средства в будущем не нужно.

Крионированию подвергают и любимых питомцев. Так, телеграм-канал сообщает, что в России уже заморозили 64 животных: 30 котов, 15 грызунов, 14 собак, 4 птицы и 1 рыбку. В будущем люди надеются оживить своих любимцев.