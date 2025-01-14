Деградация и выгорание: Учёные выяснили, чем обернётся бессмертие для человека

Учёные благодаря ряду исследований выяснили, что может произойти с организмом и сознанием человека в случае достижения бессмертия. Об этом пишет портал Ferra.ru.

Согласно исследованию, жизнь человека представляет собой не только поддержание физического состояния организма, но и функционирование его сознания. По словам учёных, жизнь станет бременем, если человек обретёт бессмертие. Специалисты уточнили, что сначала в жизни якобы может появиться больше смысла, однако со временем желание отсутствие конца приведёт к истощению желаний и усталости от бесконечного существования.

Кроме того, тело человека начнёт деградировать. Оно утратит устойчивость из-за неспособности существовать вечно. Исследователи также проанализировали, как бессмертие может повлиять на сознание. По словам учёных, у человека исчерпаются умственные ресурсы. Также он перестанет искать что-то новое для себя. Жизнь человека будет лишена смысла и цели, что приведёт к выгоранию.