Учёные обнаружили «третье состояние» между жизнью и смертью

Американские учёные Питер Нобл и Алекс Пожитков из журнала The Conversation представили новое понятие — «третье состояние», которое существует за пределами традиционных представлений о жизни и смерти. Исследование предлагает новое прочтение того, что считается концом жизненного цикла.

Традиционно смерть воспринимается как необратимое прекращение всех функций организма. Однако Нобл и Пожитков показали, что это не всегда так. Они обнаружили, что клетки умерших лягушек способны при определённых условиях трансформироваться.

Этот феномен учёные назвали биоботом. Они возникают из клеток, которые после смерти организма продолжают самоорганизовываться, создавая примитивные, но жизнеспособные структуры. Это открытие демонстрирует, что даже после смерти реагирование клеток на окружающую среду остаётся активным, и они могут сохранять свою жизнеспособность и способность к самоорганизации.

Исследователи считают, что открытие может изменить наше представление о жизни и том, что происходит после её конца. «Третье состояние» показывает, что смерть не всегда является окончательной точкой для всех клеток организма. А ещё оно может иметь значительные последствия для биологии и медицины, открывая новые пути для изучения клеточной регенерации и потенциального продления жизни.

Так, работа Нобла и Пожиткова не только представляет собой научное открытие, но и философскую переоценку границ между жизнью и смертью. Это исследование подчёркивает, что жизнь может продолжаться в формах, которые ранее считались невозможными, и открывает новые горизонты для понимания биологических процессов.