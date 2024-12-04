Учёный рассказал об особенностях упавшего в Якутии астероида
Профессор Гороховский: Предсказанное падение якутского астероида — достижение
То, что учёные смогли заранее определить появление астероида COWEPC5, упавшего в Якутии, и рассчитать его траекторию, является редким и уникальным достижением. Такое заявление сделал в интервью газете «Известия» член комитета по метеоритам РАН и руководитель лаборатории Extra terra consortium УрФУ, профессор Виктор Гроховский.
«Телескопы Земли наблюдают очень маленькую часть неба, поэтому то, что этот астероид поймали, является огромной удачей. Траекторию и время падения астрономы рассчитали позднее. Это, в общем, успех, достижение», — отметил он.
Гроховский уточнил, что астероид не представлял угрозы из-за своих скромных размеров, а вероятность найти его следы в кратере невелика. Согласно расчётам, скорость небесного тела при входе в атмосферу достигала 15–16 км/с.
Напомним, ранее в Уральском федеральном университете сообщили, что 3 декабря на территорию России рухнет небольшой астероид диаметром около метра. Он не представлял угрозы, так как сгорел в атмосфере. Позднее жители Якутии поделились видеозаписями редкого явления.
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