Учёный рассказал об особенностях упавшего в Якутии астероида

То, что учёные смогли заранее определить появление астероида COWEPC5, упавшего в Якутии, и рассчитать его траекторию, является редким и уникальным достижением. Такое заявление сделал в интервью газете «Известия» член комитета по метеоритам РАН и руководитель лаборатории Extra terra consortium УрФУ, профессор Виктор Гроховский.

«Телескопы Земли наблюдают очень маленькую часть неба, поэтому то, что этот астероид поймали, является огромной удачей. Траекторию и время падения астрономы рассчитали позднее. Это, в общем, успех, достижение», — отметил он.