«Прошёл над атмосферой»: МЧС отреагировало на падение астероида в Якутии

МЧС Якутии сообщило, что в ведомство поступала информация об обнаружении и сближении с Землёй потенциально опасного астероида. В связи с этим силы и средства всех взаимодействующих структур органов управления были приведены в готовность. Однако это не понадобилось, так как астероид прошёл над атмосферой.