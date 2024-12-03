«Прошёл над атмосферой»: МЧС отреагировало на падение астероида в Якутии
МЧС Якутии: Астероид прошёл над атмосферой, не нарушив безопасность жителей
МЧС Якутии сообщило, что в ведомство поступала информация об обнаружении и сближении с Землёй потенциально опасного астероида. В связи с этим силы и средства всех взаимодействующих структур органов управления были приведены в готовность. Однако это не понадобилось, так как астероид прошёл над атмосферой.
«К счастью, астероид прошёл над атмосферой. Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена», — говорится в сообщении МЧС.
Напомним, сегодня в Уральском федеральном университете сообщили, что 3 декабря на территорию нашей страны должен рухнуть астероид. Диаметр небесного тела — всего около метра и до поверхности Земли долететь он не смог, поэтому для человечества никакой угрозы не представлял. Астролог посоветовал чувствительным россиянам сконцентрироваться, взять себя в руки и не позволять панике одержать верх, иначе может ухудшиться самочувствие.
Telegram / AstroAlert | Наблюдательная астрономия