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3 декабря, 17:03

«Видели?»: Очевидцы делятся видео упавшего в Якутии астероида

Жители Якутии запечатлели падающий астероид

В телеграм-канале «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» опубликовали кадры, которые смогли сделать жители маленького города Олёкменс в Якутии. Учёные предупреждали, что сегодня после 19 часов сегодня там упадёт астероид.

Люди поделились редкими кадрами астероида. Видео © Telegram / AstroAlert | Наблюдательная астрономия

Сегодня жители Якутии могли наблюдать необычное явление. Видео © Telegram / AstroAlert | Наблюдательная астрономия

Правда, как заявляют специалисты Института прикладной астрономии РАН, несмотря на впечатляющие кадры, для человечества никакой угрозы астероид не представляет. Диаметр небесного тела — всего около метра и до поверхности Земли долететь он не смог, так как сгорел в атмосфере.

Три астролога разошлись в показаниях, отвечая на вопрос Life.ru об опасности падающего астроида
Три астролога разошлись в показаниях, отвечая на вопрос Life.ru об опасности падающего астроида

Напомним, в Уральском федеральном университете сообщили, что 3 декабря на территорию нашей страны должен рухнуть астероид. Астролог посоветовал чувствительным россиянам сконцентрироваться, взять себя в руки и не позволять панике одержать верх, иначе может ухудшиться самочувствие.

Обложка ©

Telegram / AstroAlert | Наблюдательная астрономия

Алена Пенчугина
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