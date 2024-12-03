«Видели?»: Очевидцы делятся видео упавшего в Якутии астероида

В телеграм-канале «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» опубликовали кадры, которые смогли сделать жители маленького города Олёкменс в Якутии. Учёные предупреждали, что сегодня после 19 часов сегодня там упадёт астероид.

Правда, как заявляют специалисты Института прикладной астрономии РАН, несмотря на впечатляющие кадры, для человечества никакой угрозы астероид не представляет. Диаметр небесного тела — всего около метра и до поверхности Земли долететь он не смог, так как сгорел в атмосфере.