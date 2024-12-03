«Видели?»: Очевидцы делятся видео упавшего в Якутии астероида
Жители Якутии запечатлели падающий астероид
В телеграм-канале «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» опубликовали кадры, которые смогли сделать жители маленького города Олёкменс в Якутии. Учёные предупреждали, что сегодня после 19 часов сегодня там упадёт астероид.
Люди поделились редкими кадрами астероида. Видео © Telegram / AstroAlert | Наблюдательная астрономия
Сегодня жители Якутии могли наблюдать необычное явление. Видео © Telegram / AstroAlert | Наблюдательная астрономия
Правда, как заявляют специалисты Института прикладной астрономии РАН, несмотря на впечатляющие кадры, для человечества никакой угрозы астероид не представляет. Диаметр небесного тела — всего около метра и до поверхности Земли долететь он не смог, так как сгорел в атмосфере.
Telegram / AstroAlert | Наблюдательная астрономия