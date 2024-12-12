Учёные обнаружили молекулу, способную омолодить организм

Группа учёных из Медицинского центра Андерсона совершила революционное открытие в области геронтологии, обнаружив молекулу, способную замедлить процесс старения и улучшить состояние здоровья пожилых людей. В ходе масштабного исследования учёные сосредоточились на изучении фермента теломеразы, уровень которого естественным образом снижается с возрастом, что приводит к укорочению теломер — концевых участков хромосом, отвечающих за стабильность генома. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Cell.

«После анализа более 650 тысяч соединений команда нашла молекулу, активирующую TERT, и назвала её TAC. Введение TAC мышам, чей возраст соответствует 75 годам в человеческих мерах, привело к формированию новых нейронов в гиппокампе, улучшению памяти и когнитивных способностей, а также к обращению саркопении — естественного уменьшения мышечной массы и силы», — указано в сообщении.

Учёным удалось разработать инновационное соединение, стимулирующее активность теломеразы, что, в свою очередь, привело к восстановлению длины теломер и значительному улучшению состояния клеток. Параллельно с этим, учёные из Университета Макмастера обнаружили, что белок MANF играет ключевую роль в поддержании здоровья клеток. Он обладает нейропротекторными свойствами и способен защищать клетки мозга от повреждений. Исследователи предполагают, что манипулирование уровнем белка MANF может стать перспективным направлением в лечении нейродегенеративных заболеваний.

Сочетание этих двух открытий позволяет говорить о настоящем прорыве в области геронтологии. Учёные надеются, что разработанные ими соединения в ближайшем будущем лягут в основу новых лекарственных препаратов, способных поддержать здоровье человека и значительно улучшить качество жизни пожилых людей.

Однако учёные подчёркивают, что для того чтобы новые препараты на основе этих открытий появились на рынке, необходимо провести дополнительные исследования и клинические испытания. Тем не менее полученные результаты вселяют оптимизм и дают надежду на то, что в будущем мы сможем жить дольше и здоровее.