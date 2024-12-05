Учёные назвали продукты, которые ведут к преждевременной старости

Учёные подтвердили, что употребление ультраобработанных продуктов (УОП) способствует ускорению процессов старения. В исследовании приняли участие 22,5 тысячи жителей Италии. Оно опубликовано в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

В ходе исследования использовался опросник из 188 вопросов для оценки пищевых привычек участников. Выяснилось, что у людей, основной рацион которых состоял из промышленно переработанных продуктов с высоким уровнем жиров и сахаров, биологический возраст в среднем был на четыре месяца выше их фактического возраста. В противоположность этому, те, кто почти не потреблял ультраобработанные продукты, имели биологический возраст на два месяца меньше их реального возраста.

К ультраобработанным продуктам относятся изделия, созданные с применением очищенных ингредиентов, синтетических добавок и химических веществ, таких как эмульгаторы и ароматизаторы. Примеры таких продуктов включают фастфуд, выпечку, замороженную пиццу, чипсы и сладкие напитки.

Исследователи выдвинули две гипотезы, объясняющие, почему УОП могут ускорять старение. Во-первых, в высокоуглеводных продуктах часто содержится акриламид — нейротоксичное химическое вещество, которое образуется при обработке пищи при высоких температурах. Ранее было показано, что высокое содержание акриламида связано с окислительным стрессом и воспалением, которые способствуют развитию различных заболеваний.

Во-вторых, УОП часто упаковываются в пластик, что может привести к попаданию химических веществ из упаковки в пищу, нанося вред здоровью. Это делает готовые блюда и замороженные продукты в упаковке особенно опасными.

Результаты исследования подчёркивают важность внимательного отношения к выбору продуктов питания. Сокращение потребления ультраобработанных продуктов может помочь замедлить процессы старения и улучшить общее состояние здоровья.