Каждый четвёртый случай развития рака связан с неправильным питанием, сообщил диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. В интервью «Ленте.ру» он назвал продукты, которые провоцируют это смертельно опасное заболевание.

Неправильное питание может стать причиной различных видов рака: желудочно-кишечного тракта, груди и простаты, пояснил диетолог. По его словам, наиболее опасными для здоровья являются алкоголь, острая или солёная рыба и красное мясо.

«Чрезмерное употребление спиртных напитков провоцирует рак ротовой полости, пищевода и печени. Жгучие специи могут вызвать опухоли во рту и носу, хотя в умеренном количестве они не навредят. А преобладание в рационе красного мяса связано с раком прямой кишки», — добавил Кабанов.

Также диетолог предостерёг от употребления слишком горячей пищи и напитков, так как они способны травмировать пищевод. Помимо этого, он подчеркнул важность следить за отсутствием плесени на продуктах, потому что она может выделять афлатоксины — вещества, которые вызывают рак печени.

Алексей Кабанов — это специалист в области питания и здоровья, который занимается исследованием и консультированием по вопросам здоровья через правильное и сбалансированное питание. Он анализирует новые данные и проводит исследования, чтобы понять, как различные продукты и питательные вещества влияют на здоровье, организует программы и семинары для увеличения осведомлённости населения о важности здорового питания.