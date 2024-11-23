Питание, тренировки и режим: Как сбросить как можно больше лишних кило к Новому году
Тренер Бахтурина призвала сильно не менять привычки, худея к Новому году
Если вы собираетесь похудеть к Новому году, например, чтобы влезть в любимый праздничный наряд, придётся придерживаться строгой формулы: питание, тренировки и режим. Соблюдение всех правил поможет сбросить лишний вес, однако здоровье должно быть важнее фигуры, уверена старший тренер международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина.
«Помните, что лучше привить полезные привычки и с удовольствием улучшать своё самочувствие и рельеф тела, чем бесконечно прыгать с диеты на диету», — подчеркнула эксперт.
Она порекомендовала изменить свой распорядок дня, включив в него обязательную утреннюю зарядку или прогулку. Важно запланировать три полноценные тренировки в неделю и завершать вечера короткой десятиминутной растяжкой-разминкой. В рационе питания нужно сделать акцент на разнообразии и сбалансированности, увеличив потребление овощей и воды вместо сладких напитков.
Если занятия спортом не практиковались, стоит начать с утренней зарядки и вечерней разминки, увеличивая нагрузки постепенно в течение недели, что позволит телу адаптироваться. Собеседница «Газеты.ru» также отметила важность разнообразия в деятельности для сохранения мотивации. Она предложила запланировать семейный поход на каток, попробовать лыжи или сноуборд, совершать прогулки по лесу или устраивать снежные баталии во дворе.