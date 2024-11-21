До 200 тысяч в месяц: Как фитнес-тренеры зарабатывают на недисциплинированных россиянах

75% россиян уверены, что для самостоятельных тренировок им не хватает дисциплины, а 58% пожаловались на постоянное превышение суточной нормы калорий. При этом нехватку калорий испытывают лишь 26% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые публикует «Газета.ru».

Только 16% участников опроса придерживаются здорового и сбалансированного питания. 14% смогли разработать эффективный график тренировок, тогда как 11% респондентов считают спорт скучным. Тем не менее, 38% россиян хотя бы раз в месяц консультируются с фитнес-тренерами или нутрициологами, 20% делает это реже.

42% опрошенных не обращаются за помощью к специалистам и предпочитают заниматься самостоятельно или вовсе не заниматься спортом. При этом 30% респондентов готовы заплатить до 5 000 рублей за консультацию по спорту или питанию, а 25% выделяют на это от 5 000 до 10 000 рублей. Бесплатные занятия и обучение предпочитают 45% россиян.