До 200 тысяч в месяц: Как фитнес-тренеры зарабатывают на недисциплинированных россиянах
Исследование: 58% россиян постоянно превышают суточную норму калорий
75% россиян уверены, что для самостоятельных тренировок им не хватает дисциплины, а 58% пожаловались на постоянное превышение суточной нормы калорий. При этом нехватку калорий испытывают лишь 26% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые публикует «Газета.ru».
Только 16% участников опроса придерживаются здорового и сбалансированного питания. 14% смогли разработать эффективный график тренировок, тогда как 11% респондентов считают спорт скучным. Тем не менее, 38% россиян хотя бы раз в месяц консультируются с фитнес-тренерами или нутрициологами, 20% делает это реже.
42% опрошенных не обращаются за помощью к специалистам и предпочитают заниматься самостоятельно или вовсе не заниматься спортом. При этом 30% респондентов готовы заплатить до 5 000 рублей за консультацию по спорту или питанию, а 25% выделяют на это от 5 000 до 10 000 рублей. Бесплатные занятия и обучение предпочитают 45% россиян.
Сами же фитнес-тренеры и нутрициологи, работающие с 20 клиентами в месяц, могут зарабатывать минимум 140 000 рублей, если средняя стоимость одной консультации или тренировки составляет около 7 000 рублей. Введение дополнительных программ или услуг может увеличить этот доход до 200 000 рублей.
Ранее тренер дал советы по сохранению здоровья при офисной работе. Кроме того, фитнес-инструктор раскрыла преимущества осенних тренировок. А ещё россиянам объяснили, как поддержать здоровье осенью.