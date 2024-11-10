Прохладно и влажно: Фитнес-инструктор раскрыла преимущества осенних тренировок

Осенние тренировки считаются более эффективными, чем летние, потому что обладают рядом преимуществ. В частности, прохладный климат не даёт телу перегреться, а высокая влажность снижает риск обезвоживания. Комфортные погодные условия прекрасно подходят для интенсивных занятий на улице, подчеркнула фитнес-тренер Елизавета Прокудина.

В беседе с «Газетой.ru» она также отметила, что осенью регулярные тренировки помогают укрепить иммунитет и выработать эндорфины, необходимые для борьбы с сезонной депрессией. Однако важно правильно выбирать экипировку. Эксперт рекомендовала носить трёхслойную одежду, непромокаемую обувь, тёплую шапку и перчатки.

«Среди видов активности, наиболее подходящих для осени, можно выделить бег, велопрогулки, пешие прогулки и тренировки с собственным весом. <...> Однако при выборе программы стоит учитывать погодные условия, подходящую экипировку и необходимость поддержания водного баланса», — добавила тренер.

Разминка, по её словам, должна длиться не менее 10-15 минут. Тренировки лучше разнообразить, чтобы не снижалась мотивация, также можно заниматься в компании друзей. Эксперт рекомендовала использовать для контроля прогресса фитнес-приложения. Кроме того, не следует забывать про отдых и восстановление.