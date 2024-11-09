Заряд бодрости: Тренер назвал способы начать закаляться, чтобы не заработать сердечный приступ

Закаливание как метод укрепления организма имеет древние корни. Но к этому процессу нужно подходить разумно, предупредил фитнес-тренер Иван Устюжанин в беседе с Life.ru. В стремлении улучшить иммунитет и повысить выносливость многие совершают ошибки, которые могут обернуться серьёзными последствиями для здоровья.

Начинать закаляться нужно с осторожностью, особенно если вы никогда раньше этого не практиковали. Устюжанин объясняет, что сразу окунаться в ледяную воду или пытаться бегать в шортах при минусовой температуре — это путь не к здоровью, а к стрессу для организма. По словам эксперта, внезапный шок может привести к переохлаждению или даже спровоцировать сердечный приступ у неподготовленных людей.

Для тех, кто хочет начать закаливания, лучшим способом будет контрастный душ. Тренер советует начинать с комфортной тёплой воды. Затем постепенно переходить на холодную. Важно, чтобы ощущение было умеренно неприятным, но не вызывало дискомфорта. Стоять под холодной водой нужно буквально несколько секунд — сначала 10-15, постепенно увеличивая это время. Но важно помнить, что завершать процедуру всегда следует тёплой водой, чтобы избежать переохлаждения.

«Помните, что все люди по-разному реагируют на холод. Поэтому почувствовали, что вам достаточно, получили заряд бодрости и заканчивайте», — говорит эксперт.

Так же есть такой вид бега как закал-бег. Возможно, вы встречали зимой бегающих в шортах людей — это оно. Устюжанин предупреждает, что такие практики требуют не только физической, но и моральной подготовки. Чтобы безопасно заниматься закал-бегом, нужно начинать готовиться ещё летом, постепенно приучая тело к понижению температуры.

«Также необходимо беречь от холода свои конечности. Поэтому перчатки, шапка, трусы с начёсом и тёплая обувь, обязательно. Практикуйте правильное закаливание и ваше здоровье улучшится в разы», — заключил специалист.