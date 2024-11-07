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Регион
7 ноября, 16:32

Как правильно подготовиться к тренировкам на улице в мороз: Советы фитнес-инструктора

Тренер Куликов: Во время тренировки на улице важно правильно подобрать одежду

Любителям спорта рассказали, как подготовиться к тренировке на улице в зимнее время, чтобы не заболеть. В первую очередь следует уделить внимание одежде: в тепле должно находиться не только тело, но голова и конечности. Поэтому нельзя забывать о шапке или повязке, закрывающей уши, перчатках и удобной обуви, отметил инструктор по фитнесу Евгений Куликов.

В выборе спортивной формы лучше отдавать предпочтение штанам и куртке из натуральных материалов, чтобы тело дышало. Но не стоит забывать и про утепление. Например, можно надеть леггинсы с флисом, в них будет тепло и комфортно в период низких температур.

«Важно, чтобы в спортивной форме вам было удобно двигаться. Кроссовки подойдут с водоотталкивающим покрытием», — подчеркнул тренер в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

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Он добавил, что любую физическую активность важно начинать с разминки. Можно выполнить приседания, выпрыгивания или отжимания на брусьях, а потом приступить к основной тренировке.

При занятиях в залах также следует проявлять осторожность. При выполнении упражнений необходимо ориентироваться на своё здоровье, чтобы не возникло проблем с коленями, спиной и шеей. Многие с первых тренировок приступают к интенсивным нагрузкам, что тоже в корне неправильно. Первые два-три месяца разрешена лишь щадящая нагрузка, чтобы организм не дал сбой.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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