Как правильно подготовиться к тренировкам на улице в мороз: Советы фитнес-инструктора

Любителям спорта рассказали, как подготовиться к тренировке на улице в зимнее время, чтобы не заболеть. В первую очередь следует уделить внимание одежде: в тепле должно находиться не только тело, но голова и конечности. Поэтому нельзя забывать о шапке или повязке, закрывающей уши, перчатках и удобной обуви, отметил инструктор по фитнесу Евгений Куликов.

В выборе спортивной формы лучше отдавать предпочтение штанам и куртке из натуральных материалов, чтобы тело дышало. Но не стоит забывать и про утепление. Например, можно надеть леггинсы с флисом, в них будет тепло и комфортно в период низких температур.

«Важно, чтобы в спортивной форме вам было удобно двигаться. Кроссовки подойдут с водоотталкивающим покрытием», — подчеркнул тренер в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он добавил, что любую физическую активность важно начинать с разминки. Можно выполнить приседания, выпрыгивания или отжимания на брусьях, а потом приступить к основной тренировке.