Чревато травмой: Названы главные ошибки домашних тренировок

Многие сталкиваются с проблемой отсутствия результатов от домашних тренировок. Старший тренер сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в беседе с «Газетой.ru» выделила ключевые ошибки. По её словам, если акцент делается только на одну проблемную зону, не прорабатываются смежные мышцы, это может привести к отсутствию прогресса.

«В нашем теле всё взаимосвязано, поэтому правильно выстроенные структуры тренировки помогают добиться результата гораздо быстрее и эффективнее», — объяснила тренер.

Регулярность занятий — ещё один критически важный фактор. Правильная программа и график тренировок позволят добиться желаемых результатов. Бахтурина также отмечает, что если не учитывать свои физические особенности, можно нанести вред здоровью.