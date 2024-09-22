Чревато травмой: Названы главные ошибки домашних тренировок
Тренер Бахтурина: Отсутствие регулярности мешает успеху домашних тренировок
Многие сталкиваются с проблемой отсутствия результатов от домашних тренировок. Старший тренер сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в беседе с «Газетой.ru» выделила ключевые ошибки. По её словам, если акцент делается только на одну проблемную зону, не прорабатываются смежные мышцы, это может привести к отсутствию прогресса.
«В нашем теле всё взаимосвязано, поэтому правильно выстроенные структуры тренировки помогают добиться результата гораздо быстрее и эффективнее», — объяснила тренер.
Регулярность занятий — ещё один критически важный фактор. Правильная программа и график тренировок позволят добиться желаемых результатов. Бахтурина также отмечает, что если не учитывать свои физические особенности, можно нанести вред здоровью.
«Поэтому важно перед интенсивным погружением в спорт, если есть какие-то особенности здоровья, сначала проконсультироваться с врачом», — резюмировала эксперт.
Ранее спортсменам рассказали о влиянии кофе на физическую активность. Употребление этого напитка может улучшить выносливость и общую работоспособность, однако существуют и потенциальные негативные эффекты. Эксперты подчеркивают, что умеренность — ключ к успеху, поскольку кофеин может вызывать зависимость, которую можно сравнить с наркотической.
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