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Как печёные яблоки помогут улучшить здоровье: советы эксперта

Эксперт Лялина: Печёные яблоки насытят организм витаминами и улучшат пищеварение

17 сентября, 04:00
По словам эксперта, все положительные эффекты становятся заметны только при регулярном употреблении яблок. Обложка © freepik / ededchechine

По словам эксперта, все положительные эффекты становятся заметны только при регулярном употреблении яблок. Обложка © freepik / ededchechine

17 сентября отмечается День запечённого в тесте яблока и это отличный повод узнать о пользе этого лакомства. Так, печёные яблоки не только вкусны, но и полезны: они богаты витаминами, особенно витамином C, минералами и клетчаткой. Запекание делает клетчатку мягче, что облегчает её усвоение и способствует улучшению пищеварения.

По словам и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирины Лялиной, антиоксиданты в яблоках помогают бороться с окислительным стрессом и воспалениями. Чтобы получить пользу, рекомендуется съедать 2-3 печёных яблока в день. Это поможет обеспечить организм важными витаминами и минералами, такими как фолиевая кислота и витамины В-группы.

Тесто, но не дрожжевое, а из цельнозерновой, рисовой и овсяной муки будет отличным дополнением к печёному яблоку. Основная задача теста в таком десерте – это насыщение, за счёт сложных углеводов. При этом стоит помнить, что при запекании в яблоках может увеличиться количество сахара. Это увеличивает их калорийность и неполезно для людей с диабетом или тех, кто следит за уровнем сахара в крови. Хотя печёные яблоки менее кислые, чем сырые, их кислотность может быть проблемой для людей с чувствительным желудком или проблемами с кислотностью.

Ирина Лялина

и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Тесто, но не дрожжевое, а из цельнозерновой, рисовой и овсяной муки будет отличным дополнением к печёному яблоку. Основная задача теста в таком десерте – это насыщение, за счёт сложных углеводов. При этом стоит помнить, что при запекании в яблоках может увеличиться количество сахара. Это увеличивает их калорийность и неполезно для людей с диабетом или тех, кто следит за уровнем сахара в крови. Хотя печёные яблоки менее кислые, чем сырые, их кислотность может быть проблемой для людей с чувствительным желудком или проблемами с кислотностью.
Тесто, но не дрожжевое, а из цельнозерновой, рисовой и овсяной муки будет отличным дополнением к печёному яблоку. Основная задача теста в таком десерте – это насыщение, за счёт сложных углеводов. При этом стоит помнить, что при запекании в яблоках может увеличиться количество сахара. Это увеличивает их калорийность и неполезно для людей с диабетом или тех, кто следит за уровнем сахара в крови. Хотя печёные яблоки менее кислые, чем сырые, их кислотность может быть проблемой для людей с чувствительным желудком или проблемами с кислотностью.

Лялина также отмечает, что не все яблоки одинаково полезны. Например, людям с заболеваниями сердца лучше выбирать красные сорта, а тем, кто следит за весом или имеет проблемы с кожей, подойдут зелёные яблоки. Тесто для них желательно использовать цельнозерновое или из другой нерафинированной муки, чтобы обеспечить сытость за счёт сложных углеводов, заключила собеседница Life.ru.

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Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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