Как печёные яблоки помогут улучшить здоровье: советы эксперта

Тесто, но не дрожжевое, а из цельнозерновой, рисовой и овсяной муки будет отличным дополнением к печёному яблоку. Основная задача теста в таком десерте – это насыщение, за счёт сложных углеводов. При этом стоит помнить, что при запекании в яблоках может увеличиться количество сахара. Это увеличивает их калорийность и неполезно для людей с диабетом или тех, кто следит за уровнем сахара в крови. Хотя печёные яблоки менее кислые, чем сырые, их кислотность может быть проблемой для людей с чувствительным желудком или проблемами с кислотностью.