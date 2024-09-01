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1 сентября, 15:00

Врач поставила точку в споре о пользе и вреде кофе перед тренировкой

Врач Разаренова: Кофе перед тренировкой может вызвать дискомфорт и обезвоживание

Спортсменам рассказали о положительных и отрицательных сторонах употребления кофе перед тренировками. Этот напиток благоприятно сказывается на физической активности, повышая выносливость, но также может и навредить. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова в интервью радио Sputnik.

Кофеин стимулирует центральную нервную систему, помогая чувствовать бодрость и энергию в течение долгого времени. Он может улучшить не только выносливость, но и силу, скорость и точность движений. Также кофеин способствует окислению жиров во время физических нагрузок.

При этом не стоит забывать, что у некоторых людей может быть прямо противоположная реакция на кофеин. Им пить кофе перед тренировкой не рекомендуется.

«У некоторых может возникать бессонница, нервозность или дискомфорт в желудке. Кофе обладает диуретическим эффектом и может способствовать увеличению частоты мочеиспускания и потери жидкости, а значит, повышать риск обезвоживания во время физической активности», — добавила врач.

Терапевт напомнила, что кофеин может содержаться не только в кофе, но и в различных газированных напитках, в том числе энергетиках. Их также следует учитывать. Помимо всего прочего, кофеин повышает сердечный ритм и давление. Если присутствуют какие-либо негативные последствия после употребления кофеина, надо проконсультироваться со специалистом и выбрать другие напитки для поддержания энергии.

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При этом необходимо помнить, что всё хорошо в меру. Кофеин вызывает такую же зависимость, как и наркотик. Без очередной дозы человек начинает быстрее уставать, что приводит к энергетической яме. Кроме того, при чрезмерном употреблении кофе нарушаются не только мыслительные процессы в мозге, но и работа ЖКТ. Также кофе может нагружать печень, поэтому с ним нужно быть осторожнее людям, страдающим от синдрома Жильбера.

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freepik

Алёна Зиновьева
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