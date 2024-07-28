Раскрыто "коварство" кофе, медленно убивающего мозг

Любителей кофе можно сравнить с кредитоманами, так как энергию, которую даёт напиток, придётся возвращать с процентами. Об этом рассказала диетолог Нурия Дианова.

По её словам, злоупотребляющих кофе также можно сравнить с наркоманами. Без дозы кофеина человек начинает быстрее уставать, что впоследствии может привести к энергетической яме. Кроме того, Дианова добавила, что при чрезмерном употреблении кофе нарушаются не только мыслительные процессы в мозге, но и работа желудочно-кишечного тракта. Также кофе может нагружать печень, поэтому с ним нужно быть осторожнее людям, страдающим от синдрома Жильбера, отметила эксперт.

"Какое количество не принесёт человеку вреда, зависит от метаболизма и других факторов. Однако полностью здоровых людей, которые могли бы выпивать больше трёх чашек в день и сохранять при этом здоровый сон, почти нет", — сказала диетолог в беседе с РИА "Новости". По её словам, для сохранения здоровья можно ограничиться двумя чашками бодрящего напитка в день.

Дианова заметила, что долгожители кофе почти не пьют, предпочитая чаи, куркуму, соевое молоко и просто воду, а также красное вино, но в минимальных количествах.