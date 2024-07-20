Учёные выяснили пользу кофе для женского здоровья

Всего специалисты обследовали 126 женщин с синдромом поликистозных яичников и ещё 159 здоровых добровольцев в среднем возрасте 29 лет и со средним потреблением кофеина 52,46 мг/день. Исследователи установили, что при употреблении двух и более чашек в день риск возникновения данного диагноза снижается на 69% по сравнению с теми, кто отказался от кофе. Кроме того, стало известно, что хотя бы одна чашка кофе благотворно влияет на регулирование половых гормонов.