Учёные выяснили пользу кофе для женского здоровья
Nutrition: Кофе минимизирует риск развития синдрома поликистозных яичников
Частое потребление кофе минимизирует риск развития синдрома поликистозных яичников на 69%. Это выяснили испанские учёные из Университета Мурсии, Института биомедицинских исследований Мурсии и Института санитарных и биомедицинских исследований Аликанте. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrition.
Всего специалисты обследовали 126 женщин с синдромом поликистозных яичников и ещё 159 здоровых добровольцев в среднем возрасте 29 лет и со средним потреблением кофеина 52,46 мг/день. Исследователи установили, что при употреблении двух и более чашек в день риск возникновения данного диагноза снижается на 69% по сравнению с теми, кто отказался от кофе. Кроме того, стало известно, что хотя бы одна чашка кофе благотворно влияет на регулирование половых гормонов.
Ранее Life.ru рассказывал, что распространённое мнение о том, что кофе категорически противопоказан гипертоникам, на самом деле является мифом. Чашка бодрящего напитка никак не повлияет на здоровье, если человек держит давление под контролем и не допускает резких скачков, отметил врач.
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