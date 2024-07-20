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20 июля, 13:46

Учёные выяснили пользу кофе для женского здоровья

Nutrition: Кофе минимизирует риск развития синдрома поликистозных яичников

Частое потребление кофе минимизирует риск развития синдрома поликистозных яичников на 69%. Это выяснили испанские учёные из Университета Мурсии, Института биомедицинских исследований Мурсии и Института санитарных и биомедицинских исследований Аликанте. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrition.

Всего специалисты обследовали 126 женщин с синдромом поликистозных яичников и ещё 159 здоровых добровольцев в среднем возрасте 29 лет и со средним потреблением кофеина 52,46 мг/день. Исследователи установили, что при употреблении двух и более чашек в день риск возникновения данного диагноза снижается на 69% по сравнению с теми, кто отказался от кофе. Кроме того, стало известно, что хотя бы одна чашка кофе благотворно влияет на регулирование половых гормонов.

Врач рассказала, сколько чашек кофе можно пить в день
Врач рассказала, сколько чашек кофе можно пить в день

Ранее Life.ru рассказывал, что распространённое мнение о том, что кофе категорически противопоказан гипертоникам, на самом деле является мифом. Чашка бодрящего напитка никак не повлияет на здоровье, если человек держит давление под контролем и не допускает резких скачков, отметил врач.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / HBRH

Николай Рюмин
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