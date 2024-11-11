Тренер дал советы по сохранению здоровья при офисной работе

Долгие часы сидения могут привести к застою крови и проблемам с позвоночником. Это особенно актуально для офисных работников. Простыми и эффективными упражнениями, которые помогут поддерживать хорошую физическую форму в условиях сидячей работы в беседе с Life.ru поделился фитнес-тренер Сергей Литовченко.

Чтобы избежать неприятных последствий для здоровья, Литовченко советует включать в рабочий день такие упражнения, как приседания с широкой постановкой ног, наклоны вперёд, назад и в стороны. Офисные работники имеют возможность выполнять эти упражнения прямо на рабочем месте, делая 1-2 подхода по 15-20 повторений.

Кроме того, тренер рекомендовал упражнения с эспандером. Это поможет избежать искривления позвоночника, для чего полезно также выполнять упражнение «лодочка» — лёжа на животе, поднимать руки и ноги, удерживая позицию 10-15 секунд. Также специалист советует делать наклоны головы и круговые движения.

«Всё это нужно делать в комплексе. Пусть не каждый день, но хотя бы 2-3 раза в неделю, уделяя себе 15-20 минут. Это улучшит кровообращение, работоспособность и избавит от бессонницы», — добавил тренер.

Литовченко подчеркнул, что важной частью здоровья является и правильное питание. В первой половине дня тренер советует сочетать белки и долгие углеводы, такие как злаковые каши и макароны, а вечером — белки и овощи. При этом овощи следует есть отдельно, избегая салатов. Огурцов, болгарского перца и помидоров специалист советует избегать. В рационе также должны присутствовать витамины и полезные жиры.

«Если соблюдать этот комплекс, можно чувствовать себя в бодрой форме каждый день», — резюмировал Литовченко.