Когда стоит взять перерыв от тренировок: советы физиолога

Отсутствие прогресса в тренировках может быть основным сигналом о необходимости сделать паузу. Дэниел Брейсон, физиолог и член Британского общества исследований сердечно-сосудистой системы, в интервью изданию The Conversation объяснил, почему регулярные перерывы в занятиях спортом жизненно важны.

По мнению Брейсона, недельный отдых каждые полтора-два месяца помогает организму восстановиться после интенсивных нагрузок. Многие фитнес-блогеры поддерживают эту идею, утверждая, что такие «разгрузочные» недели способствуют улучшению спортивных результатов.

Физиолог подчеркивает, что регулярные интенсивные тренировки могут привести к состоянию постоянного микроповреждения мышц. Это негативно сказывается на их способности эффективно использовать кислород, что в свою очередь может ухудшить общую физическую форму. Особенно актуально для тех, кто тренируется постоянно или готовится к соревнованиям.

Эксперт отмечает, что люди, занимающиеся физической активностью 1-3 раза в неделю, обычно не сталкиваются с накопленной усталостью и микротравмами. Однако для спортсменов с более частыми тренировками недельный отдых становится необходимостью.

Чтобы избежать перетренированности, Дэниел Брейсон советует сосредотачиваться не на количестве упражнений, а на их эффективности. Если вы заметили, что ваши спортивные результаты остановились или начали снижаться, это может быть серьезным сигналом для того, чтобы взять паузу и дать организму время на восстановление.

Таким образом, планирование регулярных перерывов в тренировочном процессе не только помогает предотвратить перетренированность, но и способствует достижению лучших результатов в долгосрочной перспективе.