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16 ноября, 11:08

Спорт, секс и эстетика: Россияне раскрыли свой секрет долголетия

Исследование: Каждый пятый россиянин мечтает дожить до 100-120 лет

Каждый пятый россиянин мечтает дожить до 100-120 лет, почти треть граждан ориентируются на возраст 60-70 лет, а вот 37,8% хотели бы дожить до 70–90 лет. Об этом свидетельствует исследование, результаты которого публикует «Газета.ru».

По данным издания, респонденты также раскрыли факторы долголетия. Так, 32,8% россиян пожаловались на «агрессивное общество», в то время как 38,8% высказали о важности «социального окружения» для продолжительности жизни.

Взгляды на роль семьи различаются. Более 11% опрошенных считают, что секрет долголетия заключается в одиночестве, однако 32,5% уверены, что наличие семьи благоприятно сказывается на здоровье. Активную сексуальную жизнь выделили 10,3% участников опроса.

Почти 35% респондентов полагают, что занятия спортом наиболее существенно влияют на продолжительность жизни, а 11,6% указали на важность спортивной инфраструктуры. 7% видят пользу в отключении от внешней информации, 4,4% — в дауншифтинге, 3,9% — в инсоляции.

Примечательно, что для россиян возрастает значение эстетики жилого пространства. 21% опрошенных отметили её положительное влияние, около 10% выбрали хорошую планировку квартиры, а 14,5% посчитали близость к паркам и природе фактором долголетия.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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