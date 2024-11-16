Спорт, секс и эстетика: Россияне раскрыли свой секрет долголетия

Каждый пятый россиянин мечтает дожить до 100-120 лет, почти треть граждан ориентируются на возраст 60-70 лет, а вот 37,8% хотели бы дожить до 70–90 лет. Об этом свидетельствует исследование, результаты которого публикует «Газета.ru».

По данным издания, респонденты также раскрыли факторы долголетия. Так, 32,8% россиян пожаловались на «агрессивное общество», в то время как 38,8% высказали о важности «социального окружения» для продолжительности жизни.

Взгляды на роль семьи различаются. Более 11% опрошенных считают, что секрет долголетия заключается в одиночестве, однако 32,5% уверены, что наличие семьи благоприятно сказывается на здоровье. Активную сексуальную жизнь выделили 10,3% участников опроса.

Почти 35% респондентов полагают, что занятия спортом наиболее существенно влияют на продолжительность жизни, а 11,6% указали на важность спортивной инфраструктуры. 7% видят пользу в отключении от внешней информации, 4,4% — в дауншифтинге, 3,9% — в инсоляции.