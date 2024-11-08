Как с возрастом не потерять друзей: Психолог дал важные советы

Так называемая дружба до гроба — это не просто громкое словосочетание. Можно действительно сохранить тёплые отношения с близкими людьми на долгие годы, если придерживаться ряда простых правил, заявил врач-психотерапевт, психолог Евгений Фомин.

В частности, сплотить друзей помогут общие увлечения и интересы. Это могут быть хобби или занятия спортом, а также общие традиции, например, встречаться каждый четверг для совместного просмотра фильма.

«Сообщество, в котором у людей сходятся мысли и нет места для конфликтов, которые могли бы разрушить их союз», — отметил психолог в беседе с «Вечерней Москвой».

Однако со временем идеалы и цели людей могут меняться и заставлять их перетекать из одной группы в другую, где более схожие интересы. Поэтому увлечения должны быть такими, которые можно пронести через года, считает Фомин.

«В наших реалиях объединяющим мотивом могут быть важные праздники, дни рождения — это самое простое. У сообщества людей должна сформироваться привычка праздновать значительные события в таком кругу. Это действительно может сплотить и образовать традицию, которая не разрушится с течением времени», — заключил эксперт.