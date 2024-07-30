Психолог поставил точку в спорах о том, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной

Мужчина и женщина вполне могут дружить друг с другом, тут всё зависит от личных установок и предпочтений. Таким мнением поделился 30 июля, в День дружбы, специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

По его словам, важно помнить о главном: дружеский контакт — вещь, лишённая романтических чувств. Вместо них на первое место выходит притяжение другого рода, основанное на схожести мировоззрений.

"Полезно научиться видеть в противоположном поле в первую очередь, личность со своими особенностями, интересами, стремлениями и мотивацией. Если все сводить к телесности, упускается значимое и глубокое внутреннее содержание, которое помогает нам самим обогатиться, развить в себе положительные качества, найти единомышленника, что намного важнее и полезнее в жизни, нежели короткий интерес", — заключил собеседник РИАМО.