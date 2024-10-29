Как поймать деменцию на начальной стадии: Врач перечислила первые симптомы

По степени тяжести деменцию принято разделять на три формы: лёгкую, умеренную и тяжёлую. Очень важно вычислить недуг как можно раньше, чтобы он не успел вызвать опасных последствий. На начальной стадии болезнь характеризуется определёнными симптомами, заявила врач-гериатр, главврач реабилитационного центра для пожилых людей Алиса Готина.

К ним, по словам эксперта, относятся апатия, потеря интереса к любимым занятиям, агрессия и раздражительность, которые ранее не были свойственны человеку. Также у человека сокращается круг общения и обостряются личностные черты, требуются напоминания и помощь при умственной деятельности.

При этом человек сохраняет независимость в повседневной жизни, подчеркнула собеседница «Газеты.ru». Кроме того, на начальной стадии болезни появляются субъективные жалобы когнитивного характера без их объективного подтверждения. Тем не менее, они могут быть выявлены в ходе исследований, хоть и незаметны со стороны.