Невролог назвала лучшие хобби для снижения риска деменции

С возрастом в организме людей происходят необратимые процессы, которые в том числе приводят к ухудшению когнитивных функций. Старики могут жаловаться на плохую память, речь, терять способность ясно мыслить и активно передвигаться. Чтобы не стать обузой для родственников, необходимо выполнять ряд простых правил. Каких именно, рассказала врач-невролог Оксана Тютчева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

«Если мы говорим про профилактику снижения когнитивных функций, ухудшение памяти, трудности в адаптации к новым ситуациям, важно присутствие в жизни умеренной двигательной активности, прогулок на свежем воздухе, а также изучения и получения новых навыков», — пояснила врач.

Сохранить ясность ума и хорошую память поможет изучение иностранных языков и рисование, в том числе по номерам. Кроме того, пожилым людям важно развивать моторику: можно собирать пазлы, заниматься бисероплетением. Уделять этому занятию следует хотя бы по 40 минут в день. Также не лишним будет учить стихи и записаться в клубы по интересам. Необходимо помнить также о коррекции зрения и слуха.

Кроме того, надо найти себе занятие по душе. Хорошо на эмоциональный фон действует общение с внуками: их можно водить в школу или делать с ними уроки, готовить новые блюда. Нельзя забывать и о друзьях, заключила медик.