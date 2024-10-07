Доктор Мясников рассказал, как в 71 год ему удаётся выглядеть так молодо

В этом году Александр Мясников отпраздновал 71-летие, однако, глядя на известного теледоктора, больше 50-ти ему точно не дашь. Врач не скрывает, что ничего волшебного в его секрете молодости нет: ни хвостов крысы, ни тайного шиповника с имбирём. В интервью aif.ru он признался, что отсрочить старость ему помог активный образ жизни.

По словам ведущего шоу «О самом главном», полезные привычки ему заложили ещё родители в детстве. Он круглый год спит с открытым окном и ежедневно делает зарядку в 6 утра на кухне. Благодаря чему последние 40 лет любимец публики не болел ни разу.

«Вообще, если бы меня спросили, что продлевает жизнь, то на первое место я бы поставил не лекарства и диету, а физическую нагрузку», — рассказал он.