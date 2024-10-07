Доктор Мясников рассказал, как в 71 год ему удаётся выглядеть так молодо
Доктор Мясников: 10 тысяч шагов в день продлят жизнь и защитят от деменции
Александр Мясников. Обложка © drmyasnikov.ru
В этом году Александр Мясников отпраздновал 71-летие, однако, глядя на известного теледоктора, больше 50-ти ему точно не дашь. Врач не скрывает, что ничего волшебного в его секрете молодости нет: ни хвостов крысы, ни тайного шиповника с имбирём. В интервью aif.ru он признался, что отсрочить старость ему помог активный образ жизни.
По словам ведущего шоу «О самом главном», полезные привычки ему заложили ещё родители в детстве. Он круглый год спит с открытым окном и ежедневно делает зарядку в 6 утра на кухне. Благодаря чему последние 40 лет любимец публики не болел ни разу.
«Вообще, если бы меня спросили, что продлевает жизнь, то на первое место я бы поставил не лекарства и диету, а физическую нагрузку», — рассказал он.
Он посоветовал людям ежедневно ходить не менее 10 тысяч шагов. По его словам, это значительно продлевает жизнь. Также ходьба защищает от депрессии и деменции. Нельзя забывать и о питании. Диета должна быть разумной, с большим количеством овощей и фруктов. Желательно, по полкило того и другого. Кроме того, обязательно надо есть продукты из цельных зерен, молочку, рыбу и бобовые.
Ранее доктор Мясников заявил, что изначально люди запрограммированы прожить до 150 лет. Но мы сами стремимся к самоуничтожению, желая пережить ядерную войну, ряд катастроф, эпидемию и много других сложностей. Кроме того, значительно сократить жизнь могут вредные привычки и плохое питание. Например, употребление газированных напитков может привести к остеопорозу, а сахарозаменителей — к диабету второго типа и онкологии.