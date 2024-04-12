Врач Мясников: Человек изначально запрограммирован прожить до 150 лет

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что теория Минздрава о продолжительности жизни до 150 лет имеет место. По его словам, "человек запрограммирован именно на этот срок", но сами люди стремятся к самоуничтожению: они хотят пережить ядерную войну, ряд катастроф, эпидемию и много других сложностей.

"Любые прогнозы на 150 лет вперёд очень легко делать. За этим есть какое-то подтверждение? Ну, наверное, есть", — добавил врач в разговоре с РИА "ФедералПресс".