Врач Мясников: Человек изначально запрограммирован прожить до 150 лет
Врач и телеведущий Александр Мясников. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что теория Минздрава о продолжительности жизни до 150 лет имеет место. По его словам, "человек запрограммирован именно на этот срок", но сами люди стремятся к самоуничтожению: они хотят пережить ядерную войну, ряд катастроф, эпидемию и много других сложностей.
"Любые прогнозы на 150 лет вперёд очень легко делать. За этим есть какое-то подтверждение? Ну, наверное, есть", — добавил врач в разговоре с РИА "ФедералПресс".
Ранее Life.ru писал о сладких газированных напитках, которые способны привести к остеопорозу. Люди, которые увлекаются таким питьём, не набирают костную массу, поэтому у них через 40 лет происходит её снижение, в результате чего развивается остеопороз.