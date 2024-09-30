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30 сентября, 09:08

Онкология и диабет: Доктор Мясников заявил об опасности сахарозаменителей

Доктор Мясников: Сахарозаменители повышают риск развития диабета второго типа

Главная опасность сахарозаменителей заключается в том, что они способствуют развитию диабета второго типа. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач общей практики Александр Мясников.

Врач пояснил, что сахарозаменители намного вреднее, чем обыкновенный сахар, потому они находятся в «красной зоне».

«Они даже более вредные, чем сахар», — сказал Мясников.

Однако повышенный риск развития диабета — это далеко не единственный недостаток сахарозаменителей. По словам специалиста, они также приводят к появлению онкологических заболеваний.

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А ранее гастроэнтеролог Яна Комиссарова рассказала, что существует множество мифов о том, как чипсы или газировка, а также обед всухомятку или на бегу сильно вредят желудку. Она добавила, что все эти привычки могут вызвать лишь дискомфорт.

Обложка ©

Freepik / jcomp

Мария Любицкая
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