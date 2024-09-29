Депрессия, рак и диабет: Ученые назвали пять «мусорных» продуктов, которые опаснее сигарет

Более десяти научных исследований, в которых приняли участие почти десять миллионов человек, доказали, что употребление фаст-фуда и «мусорной» еды вредит человеческому организму больше, чем табакокурение. Продукты могут вызывать депрессию, тревожность, диабет и рак. Заключение экспертов приводит Daily Mail.

Эксперименты доказали, что ультраобработанная еда способна вызвать 32 опасных последствия для здоровья. Производство блюд в ресторанах быстрого питания, упакованной выпечки, разных снеков, хлопьев и газировки зациклено на ряде производственных процессов, а посему сопряжено с добавлением эмульгаторов, красителей и ароматизаторов.

Помимо того, эти продукты содержат мало клетчатки и витаминов. Учитывая, что некачественную пищу едят многие социальные группы, поучается, что эта привычка даже «опаснее курения». Больше всего употреблению «мусорной» еды подвержены США, Великобритания, Канада, Швеция и Австралия.