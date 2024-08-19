Слепота на лица: Почему люди перестают узнавать себя и близких, объяснил психолог

Слепота на лица — это явление, при котором человек перестаёт узнавать близких людей и самого себя. Это касается не только проблем с памятью, но и неспособности воспринимать лица. Об этом рассказал кандидат психологических наук Алексей Мелехин.

"Когда мы говорим про слепоту на лица, тут надо понимать, что речь может идти про два состояния, причём совершенно разных. Первое — это нарушение восприятия лиц, оно же лицевая агнозия, или прозопагнозия. Второе — нарушение памяти на лица", — отметил он в интервью aif.ru.

В первом случае человек сохраняет все функции зрения и может узнать близкого человека по походке, голосу или фигуре, но лицо не воспринимает. Это может быть симптомом недугов, связанных с работой головного мозга, например при деменции.

Во втором случае, по словам эксперта, человек вполне воспринимает лицо, однако не может его вспомнить. Данная проблема характерна для нейродегенеративных нарушений, например болезни Паркинсона.