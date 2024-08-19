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19 августа, 00:10

Учёные нашли способ диагностики болезни Паркинсона без врача

Американские учёные применили ИИ для диагностики болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона — один из самых страшных дегенеративных недугов, характерных для людей старшего возраста. Исследованием этой проблемы занимаются учёные со всего мира. А американские специалисты вывели способ, который позволит диагностировать заболевание без посещения врача. Об этом пишет журнал Parkinsonism & Related Disorders.

Новый метод основан на обучении искусственного интеллекта. Машину фактически научили выявлять болезнь Паркинсона на ранних стадиях. Исследования показали высокую эффективность: точность достигает 86%.

В частности, учёные из США смогли выяснить, что на начальной стадии болезнь Паркинсона развивается несимметрично. Это значит, что разные половины тела поражаются с разной силой.

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Ранее Life.ru сообщал об исследовании британских учёных. Эксперты установили, что сотрясения мозга повышают риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера.

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Freepik

Борис Эльфанд
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