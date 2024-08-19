Учёные нашли способ диагностики болезни Паркинсона без врача

Болезнь Паркинсона — один из самых страшных дегенеративных недугов, характерных для людей старшего возраста. Исследованием этой проблемы занимаются учёные со всего мира. А американские специалисты вывели способ, который позволит диагностировать заболевание без посещения врача. Об этом пишет журнал Parkinsonism & Related Disorders.