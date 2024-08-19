Учёные нашли способ диагностики болезни Паркинсона без врача
Американские учёные применили ИИ для диагностики болезни Паркинсона
Болезнь Паркинсона — один из самых страшных дегенеративных недугов, характерных для людей старшего возраста. Исследованием этой проблемы занимаются учёные со всего мира. А американские специалисты вывели способ, который позволит диагностировать заболевание без посещения врача. Об этом пишет журнал Parkinsonism & Related Disorders.
Новый метод основан на обучении искусственного интеллекта. Машину фактически научили выявлять болезнь Паркинсона на ранних стадиях. Исследования показали высокую эффективность: точность достигает 86%.
В частности, учёные из США смогли выяснить, что на начальной стадии болезнь Паркинсона развивается несимметрично. Это значит, что разные половины тела поражаются с разной силой.
Ранее Life.ru сообщал об исследовании британских учёных. Эксперты установили, что сотрясения мозга повышают риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера.