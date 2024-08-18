Тревожная тенденция: Кардиолог предупредил россиян о "молодеющем" инфаркте

С каждым годом инфаркт миокарда становится всё более актуальной проблемой среди людей младше 40 лет. В интервью радио Sputnik кардиолог Александр Розанов рассказал, что в последние десятилетия наблюдается тревожная тенденция к "молодеющим" сердечно-сосудистым заболеваниям.

По словам врача, несколько ключевых факторов играют решающую роль в поддержании здоровья сердца. Он выделяет правильное питание, регулярные физические нагрузки, контроль веса и артериального давления, а также поддержание здорового уровня липидов в крови. Кроме того, кардиолог подчёркивает важность соблюдения режима дня и питания.

Также не стоит забывать о семейной предрасположенности. Если в роду есть случаи инфаркта в раннем возрасте, это повышает риск и у последующих поколений. Тем не менее многое зависит от самого пациента.

"Если пациент знает, что ему грозит, если мы, врачи, рассказали ему о правильном питании, контроле одного, второго, третьего, пятого, об отказе от табакокурения, злоупотребления алкоголем и прочее, но человек не прислушался и ведёт неправильный, нездоровый образ жизни, то можно ждать ранних проявлений проблем с сердечно-сосудистой системой", — предупредил кардиолог.