Тревожная тенденция: Кардиолог предупредил россиян о "молодеющем" инфаркте
Врач Розанов: Контроль веса и физические нагрузки защитят от "молодого" инфаркта
С каждым годом инфаркт миокарда становится всё более актуальной проблемой среди людей младше 40 лет. В интервью радио Sputnik кардиолог Александр Розанов рассказал, что в последние десятилетия наблюдается тревожная тенденция к "молодеющим" сердечно-сосудистым заболеваниям.
По словам врача, несколько ключевых факторов играют решающую роль в поддержании здоровья сердца. Он выделяет правильное питание, регулярные физические нагрузки, контроль веса и артериального давления, а также поддержание здорового уровня липидов в крови. Кроме того, кардиолог подчёркивает важность соблюдения режима дня и питания.
Также не стоит забывать о семейной предрасположенности. Если в роду есть случаи инфаркта в раннем возрасте, это повышает риск и у последующих поколений. Тем не менее многое зависит от самого пациента.
"Если пациент знает, что ему грозит, если мы, врачи, рассказали ему о правильном питании, контроле одного, второго, третьего, пятого, об отказе от табакокурения, злоупотребления алкоголем и прочее, но человек не прислушался и ведёт неправильный, нездоровый образ жизни, то можно ждать ранних проявлений проблем с сердечно-сосудистой системой", — предупредил кардиолог.
Ранее сообщалось, что, по данным опросов страховых компаний, 67% россиян хотя бы раз в жизни сталкивались с гипертонической болезнью, что делает её наиболее распространённым сердечным недугом в стране. Для сравнения: аритмия и сердечная недостаточность беспокоят 24% опрошенных, ишемическая болезнь сердца — 16%, а другие заболевания сердца и сосудов — 12%. Эксперты отмечают, что люди с высоким уровнем дохода реже сталкиваются с такими проблемами благодаря доступу к качественному медицинскому обслуживанию и возможности вести здоровый образ жизни.
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