Не ковид и не оспа обезьян: Россияне назвали самое страшное заболевание

У каждого третьего жителя России есть хронические заболевания. При этом полностью своим здоровьем довольны 66% участников социологического исследования, результаты которого публикует "Газета.ru".

По данным опроса, 13% совершенно россиян не довольны своим здоровьем. В три раза больше респондентов — 40% — боятся серьёзно заболеть. Примечательно, что это происходит на фоне возрастающей угрозы оспы обезьян.

Однако самым опасным недугом участники исследования считают онкологию. Рака опасаются 23% россиян. Далее следует диабет — 16%. Ковид, ВИЧ и инфаркт беспокоят граждан одинаково — по 13%. Оспа обезьян в число опасных болезней пока не входит.

Кстати, тратить деньги на здоровье россияне не особо готовы. Исследование показало, что среднемесячный чек составляет три тысячи рублей. Больше 25 тысяч отдают лишь 20% участников опроса.