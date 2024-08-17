Отличается высокой патогенностью: Вирусолог заявил о серьёзной опасности оспы обезьян
Профессор Альтштейн: С 2022 года оспой обезьян заразились около 100 тысяч человек
Оспа обезьян представляет серьёзную опасность для человека при заражении от животного. Об этом рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.
По словам главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, несмотря на название, переносчиками вируса могут быть не только обезьяны, но и другие животные, например грызуны.
"При первом заражении от животных к человеку [оспа обезьян] отличается очень высокой патогенностью, вполне сравнимой с патогенностью вируса натуральной оспы, но когда она начинает передаваться от человека к человеку, патогенность слабеет", — заявил профессор в интервью радио "Комсомольская правда".
Он добавил, что с 2022 года заражению данным вирусом подверглись порядка ста тысяч человек. При этом летальность оспы обезьян, по мнению эксперта, невысокая — в районе 0,1%.
Учёный полагает, что паниковать из-за оспы обезьян в России не стоит. По его словам, ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию ради повышения настороженности людей и увеличения финансирования исследований по данной проблеме.
Кстати, в России уже нашли безопасную вакцину для профилактики оспы обезьян. Роспотребнадзор ранее заявил об отсутствии угрозы распространения болезни в нашей стране.