Отличается высокой патогенностью: Вирусолог заявил о серьёзной опасности оспы обезьян

Оспа обезьян представляет серьёзную опасность для человека при заражении от животного. Об этом рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

По словам главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, несмотря на название, переносчиками вируса могут быть не только обезьяны, но и другие животные, например грызуны.

"При первом заражении от животных к человеку [оспа обезьян] отличается очень высокой патогенностью, вполне сравнимой с патогенностью вируса натуральной оспы, но когда она начинает передаваться от человека к человеку, патогенность слабеет", — заявил профессор в интервью радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что с 2022 года заражению данным вирусом подверглись порядка ста тысяч человек. При этом летальность оспы обезьян, по мнению эксперта, невысокая — в районе 0,1%.

Учёный полагает, что паниковать из-за оспы обезьян в России не стоит. По его словам, ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию ради повышения настороженности людей и увеличения финансирования исследований по данной проблеме.