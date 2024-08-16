В России нашли безопасную вакцину для профилактики оспы обезьян

В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" находится вакцина, которая подходит для профилактики оспы обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В 2022 году ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора зарегистрирована вакцина четвёртого поколения для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций "ОртопоксВак", являющаяся технологически передовым препаратом мирового уровня", — пояснили представители ведомства в беседе с журналистами.

В Роспотребнадзоре дополнили, что эта вакцина подходит и для профилактики оспы обезьян. Эта патология относится к роду ортопоксвирусов. "ОртопоксВак" является препаратом на основе ослабленного живого вируса осповакцины. Он формирует устойчивый иммунитет и при этом обладает высоким профилем безопасности, уточнили в Роспотребнадзоре.