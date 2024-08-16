В России нашли безопасную вакцину для профилактики оспы обезьян
Роспотребнадзор: Вакцина для профилактики оспы обезьян есть в центре "Вектор"
В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" находится вакцина, которая подходит для профилактики оспы обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В 2022 году ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора зарегистрирована вакцина четвёртого поколения для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций "ОртопоксВак", являющаяся технологически передовым препаратом мирового уровня", — пояснили представители ведомства в беседе с журналистами.
В Роспотребнадзоре дополнили, что эта вакцина подходит и для профилактики оспы обезьян. Эта патология относится к роду ортопоксвирусов. "ОртопоксВак" является препаратом на основе ослабленного живого вируса осповакцины. Он формирует устойчивый иммунитет и при этом обладает высоким профилем безопасности, уточнили в Роспотребнадзоре.
Разработка вакцины "ОртопоксВак" началась в 2009 году и прошла все этапы исследований и испытаний. В октябре 2022 года центр "Вектор" получил патент на эту вакцину от Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Напомним, ранее ВОЗ признала вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. Организация уже разработала региональный план по купированию угрозы стоимостью 15 миллионов долларов. В Роспотребнадзоре успокоили граждан РФ, отметив, что угрозы распространения болезни в нашей стране нет.
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