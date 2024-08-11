Названа сердечная болезнь, которая чаще всего встречается у россиян

Среди всех сердечных недугов у россиян чаще всего встречается гипертоническая болезнь. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на опросы страховых компаний. Всего в исследовании приняло участие более шести тысяч респондентов из 37 регионов России.

Так, 67% соотечественников хотя бы раз в жизни сталкивались с гипертонией. Значительно реже россиян и их близких беспокоит аритмия (24%) и сердечная недостаточность (24%), а также ишемическая болезнь сердца (16%) либо другие болезни сердца и сосудов (12%). Примечательно, чем выше уровень дохода, тем реже люди сталкиваются с подобными заболеваниями.

"Люди с высоким уровнем дохода способны приобрести качественное медобслуживание, включая обслуживание по программе ДМС. Кроме этого, денежный достаток обеспечивает больше возможностей для правильного питания, занятий физкультурой и спортом. Наша задача сегодня сделать так, чтобы все компоненты здорового образа жизни были доступны всем жителям страны", — отметил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Также в ходе опроса было установлено, что случаи раннего инсульта в возрасте до 40 лет встречались у родных и знакомых 2% участников опроса. Для инфаркта этот показатель составил 1,4%.