Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 14:11

Названа сердечная болезнь, которая чаще всего встречается у россиян

"Газета.ru": 67% россиян сталкивались с гипертонической болезнью

Среди всех сердечных недугов у россиян чаще всего встречается гипертоническая болезнь. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на опросы страховых компаний. Всего в исследовании приняло участие более шести тысяч респондентов из 37 регионов России.

Так, 67% соотечественников хотя бы раз в жизни сталкивались с гипертонией. Значительно реже россиян и их близких беспокоит аритмия (24%) и сердечная недостаточность (24%), а также ишемическая болезнь сердца (16%) либо другие болезни сердца и сосудов (12%). Примечательно, чем выше уровень дохода, тем реже люди сталкиваются с подобными заболеваниями.

"Люди с высоким уровнем дохода способны приобрести качественное медобслуживание, включая обслуживание по программе ДМС. Кроме этого, денежный достаток обеспечивает больше возможностей для правильного питания, занятий физкультурой и спортом. Наша задача сегодня сделать так, чтобы все компоненты здорового образа жизни были доступны всем жителям страны", — отметил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Также в ходе опроса было установлено, что случаи раннего инсульта в возрасте до 40 лет встречались у родных и знакомых 2% участников опроса. Для инфаркта этот показатель составил 1,4%.

Кардиолог назвала различия между болью при межрёберной невралгии и инфаркте
Кардиолог назвала различия между болью при межрёберной невралгии и инфаркте

Ранее Life.ru рассказывал о необычных симптомах инфаркта, которые должны знать все. Мужчинам встреча с этим недугом грозит примерно в 40–50 лет, а женщинам — в 50–60.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / R Photography Background

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров