18-летнего парня разбил инфаркт в Новосибирске

В Новосибирске в больницу был экстренно доставлен парень в возрасте 18 лет. Врачи диагностировали инфаркт. Об этом сообщили в Минздраве Новосибирской области.

"Мало того что у пациента был дебют инфаркта, так ещё были забиты артерии. Врачи диагностировали наследственно обусловленную гиперхолестеринемию. В этом случае уровень холестерина может быть повышен даже в десять раз. Это именно поломка на генном уровне", — отметила заведующая кардиологическим отделением больницы № 34 Надежда Адарченко.

Как рассказали работники больницы, пациенты, которых настигает инфаркт в раннем возрасте, зачастую выглядят крайне худыми. В рамках профилактики врачи советуют сделать подробный анализ крови, а также часто гулять на свежем воздухе и употреблять здоровую пищу.