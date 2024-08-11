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11 августа, 11:34

18-летнего парня разбил инфаркт в Новосибирске

В Новосибирске в больницу был экстренно доставлен парень в возрасте 18 лет. Врачи диагностировали инфаркт. Об этом сообщили в Минздраве Новосибирской области.

"Мало того что у пациента был дебют инфаркта, так ещё были забиты артерии. Врачи диагностировали наследственно обусловленную гиперхолестеринемию. В этом случае уровень холестерина может быть повышен даже в десять раз. Это именно поломка на генном уровне", отметила заведующая кардиологическим отделением больницы № 34 Надежда Адарченко.

Как рассказали работники больницы, пациенты, которых настигает инфаркт в раннем возрасте, зачастую выглядят крайне худыми. В рамках профилактики врачи советуют сделать подробный анализ крови, а также часто гулять на свежем воздухе и употреблять здоровую пищу.

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Ранее Life.ru рассказывал о необычных симптомах инфаркта, которые должны знать все. Мужчинам грозит встреча с этим недугом примерно в 40–50 лет, а женщинам — в 50–60.

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Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Мария Любицкая
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