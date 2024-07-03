Врач рассказал о необычных симптомах инфаркта, которые должны знать все

Одним из наиболее непредвиденных и опасных состояний в жизни человека может стать инфаркт. Вероятность столкнуться с подобным некрозом очень велика у каждого. При этом мало кто умеет распознавать его первые признаки. Именно они смогут спасти вам жизнь, если их вовремя заметить и обратиться к врачу.

"Самыми первыми признаками инфаркта у мужчин и женщин являются боль за грудиной или в области сердца, которая часто отдаёт в спину, руку или шею", — рассказал врач-кардиолог Сергей Васильев в беседе с РИА "ФедералПресс".

Мужчины могут встретиться с инфарктом "лицом к лицу" примерно в 40–50 лет, женщины же — в 50–60 лет. Также некроз тканей может проявиться самым необычным способом: болью в нижней челюсти, локте или мизинце. Иногда инфаркт может протекать безболезненно, проявляясь резкой слабостью, холодным потом, аритмией, тахикардией или обмороками.

Если вы почувствовали хотя бы один из симптомов, то необходимо немедленно вызвать скорую помощь. До её приезда нужно разжевать таблетку аспирина. Это снизит риск развития инфаркта. Также необходимо принять горизонтальное положение, расстегнуть тугую одежду и положить горчичник на грудь для местного раздражающего эффекта.