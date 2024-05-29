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29 мая, 14:31

Кардиолог назвала различия между болью при межрёберной невралгии и инфаркте

Кардиолог Перфильева: При инфарктной боли в груди счёт может идти на минуты

Сердечная боль (жгучая, давящая, нестерпимая) носит висцеральный характер. Фото © Shutterstock / FOTODOM / My Ocean Production

Сердечная боль (жгучая, давящая, нестерпимая) носит висцеральный характер. Фото © Shutterstock / FOTODOM / My Ocean Production

Между сердечной болью и межрёберной невралгией есть несколько различий. Второй недуг, например, возникает при сдавливании или раздражении нервных корешков с одной или обеих сторон грудной клетки. А возникнуть боль может из-за деформации позвоночника, переохлаждения или из-за острого воспалительного заболевания.

В свою очередь, инфаркт миокарда — это острое сердечно-сосудистое заболевание, которое появляется из-за закупорки разорвавшейся атеросклеротической бляшки (атеротромбоз). Впоследствии прекращается подача кислорода по одной из коронарных артерий, пояснила врач-кардиолог сети "Клиника Фомина" Ольга Перфильева.

"Происходит гибель части миокарда, что не позволяет сердечной мышце сокращаться в полном объёме и в полную силу. Главная функция сердца — сердечный выброс — начинает быстро снижаться. Чем больше миокарда затронул инфаркт, тем неблагоприятнее исход заболевания", — приводит её слова "Вечерняя Москва".

При этом при межрёберной невралгии боль распространяется по направлению к рёбрам и может иррадиировать в обе стороны грудной клетки, усиливаясь при вдохе и вообще любом движении, кашле. Человек может указать пальцем то место, где у него болит. При этом это "минутная" боль, которая может резко прекратиться. В отличие от неё сердечная боль (жгучая, давящая, нестерпимая) носит висцеральный характер и не имеет точечной локализации, а может отдавать в шею, нижнюю челюсть, между лопаток.

Длятся такие ощущения порядка 15 минут и дольше. Возможны даже рвота, головокружение. Также нарастает одышка, усиливается бледность кожных покровов, может появиться холодный липкий пот. Причём в таком случае счёт идёт буквально на минуты. Чем дольше человек терпит сердечную боль, тем могут быть опаснее прогнозы.

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А ранее Life.ru рассказывал о том, способен ли стресс спровоцировать шрамы на сердце. Оказывается, уныние, тоска и даже чрезмерная радость дают последствия, из-за которых нарушается кровообращение в стенках миокарда. Всё это может спровоцировать небольшие инфаркты. Это фиброз сердца, из-за которого часть сердечной мышцы перестаёт работать.

Николь Вербер
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