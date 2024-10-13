Врач перечислил три необычных способа отложить на годы старость

У многих старость ассоциируется с чем-то плохим: болезнями, дряблым телом и беспомощностью. Однако всего этого можно избежать, если придерживаться трёх незамысловатых правил. По словам врача-гериатра, доктора медицинских наук, профессора Кирилла Прощаева, самое важное вести активный образ жизни.

«Есть такое выражение, что стареть мы начинаем тогда, когда мы перестаем двигаться. Поэтому чем больше человек двигается, тем больше польза для мышц, суставов и сердца», — отметил врач в беседе с «Газетой.ru».

Например, путешествия помогут отвлечься от серых будней и получить новую информацию. Это заставит мозг активнее работать и поспособствует созданию когнитивного резерва. Главное не сидеть на одном месте, а много двигаться.

На здоровье пожилого человека также хорошо сказываются танцы. Во-первых, это физическая активность, а, во-вторых, упражнение на баланс. С возрастом повышается риск падений, а танцы предотвращают это, рассказал эксперт. Кроме того, они благотворно влияют на головной мозг, улучшая приток крови.

Отсрочить наступление старости можно и при помощи игры на музыкальных инструментах. По словам доктора, изучение нотной грамоты приравнивается к изучение иностранного языка, а это также хорошо для мозга. Помимо всего прочего, при игре на инструментах улучшается мелкая моторика рук, снижается риск развития деменции.