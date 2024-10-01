Названы три продукта, которые приблизят вас к старости
Жирные кислоты, соль и трансжиры приближают старение сосудов
Главной причиной преждевременного старения и ухода из жизни в развитых странах являются сердечно-сосудистые болезни. Обычно такие проблемы могут появиться из-за вредных привычек и недостаточной физической нагрузки.
Большую роль также играет питание. Переизбыток в рационе насыщенных жирных кислот, трансжиров и соли — это доказательный фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они и вызывают раннее старение, передаёт проект «Здоровое питание», ссылаясь на врачей.
Например, для атеросклеротического поражения сосудов формуется необходимая среда, если в рационе человека животного жира больше 35% от общего суточного энергопотребления. При этом снизить сердечно-сосудистые риски способна рыба.
«Доказано, что употребление 50 граммов морской рыбы ежедневно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 50%», — отметили врачи.
Также существуют продукты, задействованные в регуляции жирового обмена: овощи, фрукты, хлеб из муки грубого помола, отруби. При этом не стоит забывать о солях, которые есть в каждом продукте, не следует осуществлять её преизбыток.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как же сохранить молодость надолго. По словам диетолога, для этого следует употреблять ферментированные продукты. На прямую омолаживать организм они не будут, но с помощью правильного питания помогут поддерживать его в хорошем состоянии и тем самым замедлять старение.
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