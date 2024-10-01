Названы три продукта, которые приблизят вас к старости

Главной причиной преждевременного старения и ухода из жизни в развитых странах являются сердечно-сосудистые болезни. Обычно такие проблемы могут появиться из-за вредных привычек и недостаточной физической нагрузки.

Большую роль также играет питание. Переизбыток в рационе насыщенных жирных кислот, трансжиров и соли — это доказательный фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они и вызывают раннее старение, передаёт проект «Здоровое питание», ссылаясь на врачей.

Например, для атеросклеротического поражения сосудов формуется необходимая среда, если в рационе человека животного жира больше 35% от общего суточного энергопотребления. При этом снизить сердечно-сосудистые риски способна рыба.

«Доказано, что употребление 50 граммов морской рыбы ежедневно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 50%», — отметили врачи.

Также существуют продукты, задействованные в регуляции жирового обмена: овощи, фрукты, хлеб из муки грубого помола, отруби. При этом не стоит забывать о солях, которые есть в каждом продукте, не следует осуществлять её преизбыток.