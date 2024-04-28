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28 апреля, 01:54

Диетолог посоветовала есть ферментированные продукты для сохранения молодости

Диетолог Войт: Употребление ферментированных продуктов поможет замедлить старение

Продукты не могут в прямом смысле омолаживать организм, зато с помощью правильного питания можно поддерживать его в хорошем состоянии и тем самым замедлять старение. Об этом "Газете.ru" сообщила диетолог, эксперт в области здорового питания Кристина Войт.

Она посоветовала есть ферментированный сыр, который был выдержан от трёх месяцев и более. Залогом молодости она назвала также продукты квашения и ферментации, главное, их правильно выбрать. В квашеной капусте, например, не должно быть уксуса и сахара. Цельные злаки нужно есть каждый день, равно как и брокколи, брюссельскую капусту, свежую белокочанную капусту, огурцы, помидоры.

В рационе обязательно должны быть нерафинированные растительные масла и 250–350 граммов фруктов (свежих либо запечённых). Если хочется пить, лучше выбирать воду, хотя есть и другие полезные напитки вроде отвара шиповника или листового чая.

"Например, из плодов шиповника, так как он не только продлит молодость, но и поможет иммунитету. Качественный листовой чай — как чёрный, так и зелёный. Хотя чёрный и зелёный чаи получают из листьев одного и того же чайного куста, листья подвергаются различным способам обработки (ферментации). Важно: чай не нужно настаивать долго, достаточно 15–30 секунд. А уже через неделю можно заметить уменьшение отёков", — рассказала Войт.

А вот от прикуски к чаю лучше воздержаться, лучше наслаждаться качественным, верно заваренным напитком, не портя его натуральный вкус.

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Ранее гастроэнтеролог рассказала, что сливочное масло способно вернуть молодость и красоту. В этом продукте содержится множество жизненно важных для человека витаминов групп A, D, E, K, а также группы B.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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