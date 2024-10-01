Белая смерть: Любителей солёного предупредили об опасности

Не зря в народе называют соль «белой смертью». В разумных количествах этот продукт способен дополнить вкус блюда, а вот привычка пересаливать пищу может обернуться целым рядом серьёзных проблем для здоровья. Каких именно, рассказала нутрициолог Жанна Антонюк.

Специалист напомнила, что соль задерживает жидкость в организме, что в свою очередь провоцирует повышение кровяного давления и создаёт нагрузку на сердце и сосуды. Кроме того, от избытка соли страдают почки. В результате может развиться почечная недостаточность. Также соль оказывает негативное воздействие на кости, повышая риск переломов.

«Повышенный риск остеопороза. Соль способствует вымыванию кальция из костей, что делает их более хрупкими», — констатировала Антонюк в беседе с NEWS.ru.