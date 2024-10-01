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1 октября, 09:59

Белая смерть: Любителей солёного предупредили об опасности

Нутрициолог Антонюк: Избыток соли в еде может привести к остеопорозу

Не зря в народе называют соль «белой смертью». В разумных количествах этот продукт способен дополнить вкус блюда, а вот привычка пересаливать пищу может обернуться целым рядом серьёзных проблем для здоровья. Каких именно, рассказала нутрициолог Жанна Антонюк.

Специалист напомнила, что соль задерживает жидкость в организме, что в свою очередь провоцирует повышение кровяного давления и создаёт нагрузку на сердце и сосуды. Кроме того, от избытка соли страдают почки. В результате может развиться почечная недостаточность. Также соль оказывает негативное воздействие на кости, повышая риск переломов.

Россиянам рассказали о самом вредном виде соли
Россиянам рассказали о самом вредном виде соли

«Повышенный риск остеопороза. Соль способствует вымыванию кальция из костей, что делает их более хрупкими», — констатировала Антонюк в беседе с NEWS.ru.

Чтобы не навредить своему здоровью, в день следует есть не более пяти граммов соли. Это чуть меньше чайной ложки. Кроме того, некоторые люди пьют слишком мало воды в течение дня. Обезвоживание ухудшает кровоток в почках и увеличивает риск отложения солей и образования камней. Поэтому в день надо пить 30 мл чистой воды из расчёта на один килограмм веса.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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